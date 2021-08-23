Німеччина не дозволить перетворити Крим на сліпу пляму на карті, - міністр економіки та енергетики ФРН Альтмаєр

Міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр заявив, що Німеччина не дозволить перетворити Крим на сліпу пляму на карті.

Про це він заявив сьогодні на установчому саміті "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Німеччина не визнала і не визнаватиме незаконну анексію Криму Росією. Німеччина виходить з територіальної цілісності, суверенітету. Ми розуміємо, що анексія створила велику проблему в регіоні, саме тому ЄС запровадив санкції і пролонгував їх багаторазово. Саме продовження цих дій і є обґрунтуванням для продовження санкцій", - сказав Альтмаєр.

Він наголосив, що анексія Криму є наругою над верховенством права.

"Ми бачимо, які загрози це несе, зокрема, кримським татарам та іншим жителям. Ми не дозволимо перетворити Крим на сліпу пляму на карті. Ми абсолютно разом з Україною, разом з нею, і ми разом засуджуємо цю анексію, і ми закликаємо до нових переговорів, до відновлення державних кордонів", - додав Альтмаєр.

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Міністр висловив сподівання на продовження зусиль щодо співпраці з Україною в межах декарбонізації, боротьби зі змінами клімату, енергоефективності, забезпечення надійних енергопостачань.

"Хочемо заявити, що транзит газу через Україну триватиме і після 2024 року", - додав Альтмаєр.