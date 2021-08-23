Німеччина не дозволить перетворити Крим на сліпу пляму на карті, - міністр економіки та енергетики ФРН Альтмаєр
Про це він заявив сьогодні на установчому саміті "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Німеччина не визнала і не визнаватиме незаконну анексію Криму Росією. Німеччина виходить з територіальної цілісності, суверенітету. Ми розуміємо, що анексія створила велику проблему в регіоні, саме тому ЄС запровадив санкції і пролонгував їх багаторазово. Саме продовження цих дій і є обґрунтуванням для продовження санкцій", - сказав Альтмаєр.
Він наголосив, що анексія Криму є наругою над верховенством права.
"Ми бачимо, які загрози це несе, зокрема, кримським татарам та іншим жителям. Ми не дозволимо перетворити Крим на сліпу пляму на карті. Ми абсолютно разом з Україною, разом з нею, і ми разом засуджуємо цю анексію, і ми закликаємо до нових переговорів, до відновлення державних кордонів", - додав Альтмаєр.
Міністр висловив сподівання на продовження зусиль щодо співпраці з Україною в межах декарбонізації, боротьби зі змінами клімату, енергоефективності, забезпечення надійних енергопостачань.
"Хочемо заявити, що транзит газу через Україну триватиме і після 2024 року", - додав Альтмаєр.