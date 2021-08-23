Запрошуємо РФ долучитися до "Кримської платформи" для напрацювання шляхів деокупації Криму, - Зеленський

Саміт "Кримської платформи" має виправити історичну помилку РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні в заключному слові на установчому саміті "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо цей майданчик так цікавить її (Росію - Ред.), то ми запрошуємо РФ долучитися до" Кримської платформи "для спільного напрацювання шляхів деокупації Криму та виправлення її (Росії. - ІФ) історичної помилки", - сказав Зеленський.

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