Уперше на міжнародному рівні Росію визнано державою-окупантом, - Зеленський

РФ має припинити порушення прав людини на окупованому нею Кримському півострові і допустити туди міжнародні гуманітарні та правозахисні організації.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський після закінчення установчого саміту Кримської платформи в понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вперше на міжнародному рівні Росія визнана державою-окупантом. І відповідно до норм міжнародного гуманітарного права вона має негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим і забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій", - сказав Зеленський.

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