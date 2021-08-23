Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

Уперше на міжнародному рівні Росію визнано державою-окупантом, - Зеленський

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Уперше на міжнародному рівні Росію визнано державою-окупантом, - Зеленський
РФ має припинити порушення прав людини на окупованому нею Кримському півострові і допустити туди міжнародні гуманітарні та правозахисні організації.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський після закінчення установчого саміту Кримської платформи в понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вперше на міжнародному рівні Росія визнана державою-окупантом. І відповідно до норм міжнародного гуманітарного права вона має негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим і забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій", - сказав Зеленський.

Також читайте: Запрошуємо РФ долучитися до "Кримської платформи" для напрацювання шляхів деокупації Криму, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    От довбень... проспав 5 років війни.. Ніфіга не знає.
    Ти сам то почнеш називати рашку окупантом ?
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    В ООН давно приняты резолюции, в которых РФ названа агрессором. Полномочные представители четырёх десятков государств - это "кучка не пойми кого без юридической силы"?!
    Скоро "санитары сайта" за Вами придут.
  • Иван Иван 31509c93
    ему нельзя. папика запретят.
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