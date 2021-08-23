Корнієнко про "Кримську платформу": Обговорювалося питання посилення санкцій проти РФ

Представники "Слуги народу" на "Кримській платформі" багато спілкувалися з колегами з парламентів різних країн.

Про це в інтерв'ю журналістам перед початком позачергового засідання сказав перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Представники "Слуги народу" на "Кримській платформі" багато спілкувалися з колегами з парламентів різних країн. За його словами, на таких неформальних зустрічах обговорювалися не тільки питання Кримської платформи, але і світового порядку денного, зокрема, події в Афганістані.

"Я вважаю, що це дуже важливий захід не тільки з питань Криму, хоча це центральна тема, але і корисний в цілому як явище, щоб обмінятися думками з колегами, з міністрами", - зазначив нардеп.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи обговорювалося питання посилення санкцій проти Росії, Корнієнко наголосив: "У декларації є момент про посилення тиску, ми розуміємо, що дипломатичною мовою це як раз свідчить про те, що санкції потрібно переглядати або посилювати, а також здійснювати більш серйозний не лише дипломатичний, а й політичний та економічний тиск на РФ".

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