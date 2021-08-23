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Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій

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Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій
Питання зміни голови КМДА - прерогатива Офісу Президента.

Про це в інтерв'ю журналістам перед початком позачергового засідання ВР сказав перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що це зараз прерогатива Офісу Президента. Ми чекатимемо від них певних пропозицій. Що стосується конкретних кандидатур, я можу назвати 50 осіб лише з нашої фракції, які можуть очолити КМДА і абсолютно професійно керувати містом. У нас є колишні мери і фахівці з місцевого самоврядування ... Тобто у нас є точно ті, хто можуть управляти великими об'єктами регіонального плану", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • faust7808
    Ребят , а вы не очешуели??? Какая нах прерогатива ? Кривого бивня-рога? Кто за это из киевлян голос отдал? Вы блд доиграетесь
  • mrSmith
    Кличку от этого ни холодно ни жарко.
    Но эффект от этой "перестановки" несомненный: будет в очередной раз подтвержден тезис о том, что зеленский туп, недальновиден, мелочен и мстителен.
  • Віктор Птаха
    А що це за орган такий - офіс президента ?
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