Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій

Питання зміни голови КМДА - прерогатива Офісу Президента.

Про це в інтерв'ю журналістам перед початком позачергового засідання ВР сказав перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми розуміємо, що це зараз прерогатива Офісу Президента. Ми чекатимемо від них певних пропозицій. Що стосується конкретних кандидатур, я можу назвати 50 осіб лише з нашої фракції, які можуть очолити КМДА і абсолютно професійно керувати містом. У нас є колишні мери і фахівці з місцевого самоврядування ... Тобто у нас є точно ті, хто можуть управляти великими об'єктами регіонального плану", - зазначив він.

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