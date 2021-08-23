Гетманцев про відставки в Кабміні: Ці розмови - маніпуляція. Говорити про конкретні прізвища передчасно

Розмови про можливі відставки в Кабміні наразі є маніпуляцією.

Про це сьогодні в інтерв'ю журналістам перед початком позачергового засідання ВР сказав депутат від "СН", керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Всі ці розмови є дещо маніпулятивними, поки ми не бачимо конкретних пропозицій від прем'єр-міністра. Коли ми побачимо ці пропозиції, будемо про щось говорити. Ось у нас весь серпень минув у розмовах, а кого замінять, а цей список правильний, а цей - ні, а які питання - до якого міністра. Все це маніпуляції і просто зайняття ефіру певними розмовами", - сказав Гетманцев.

"Якщо немає змісту, яким можна зайняти ефір, то виникають такі розмови. Президент не виключає того, що будуть зміни, я цього не виключаю. Але говорити про конкретні прізвища я вважаю передчасним", - додав він.

За його словами, питання є до всіх міністрів, оскільки "так чи інак є помилки", але кадрове питання має бути "останнім у цій низці співпраці з Кабінетом міністрів".

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