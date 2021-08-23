Разумков відкрив позачергову сесію Ради

Спікер Дмитро Разумков відкрив позачергову сесію Верховної Ради.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

У сесійній залі присутні не тільки народні депутати і представники влади, а й іноземні гості, зокрема голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл і президент Національної ради Швейцарії Андреас Ебі.

Виступаючи перед присутніми, Разумков нагадав, що парламент сьогодні зібрався, щоб ухвалити проєкт постанови щодо звернення до міжнародних організацій зі співробітництва в рамках "Кримської платформи". Він нагадав, що сім років тому частина України була окупована, тому сьогодні триває боротьба за те, щоб повернути території і людей.

"Але боротися одному завжди важко. Тому ми повинні це робити разом, як ми вміємо в цьому залі, коли є бажання, а також разом із нашим партнерами", - підкреслив голова Верховної Ради.

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