Були розмови про зустріч Зеленського з депутатами "СН". Але ніякої дати поки немає, - Гетманцев

Були розмови про можливу зустріч президента Володимира Зеленського з народними депутатами фракції партії "Слуга народу".

Про це сьогодні в інтерв'ю журналістам перед початком позачергового засідання ВР сказав депутат від "СН", керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ніякої дати поки немає. Були розмови такі, і я не виключаю проведення такої зустрічі, але дати ніякої немає", - сказав Гетманцев.

"Зараз готується візит президента в США. Це дуже важливо. Не знаю, чи зможе зараз президент знайти час для зустрічі (з фракцією. - Ред)", - додав він.

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