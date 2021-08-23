НАТО повністю на боці України і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Дії РФ - загроза світовому порядку, - заступник генсека Альянсу Джоане

НАТО ніколи не визнає незаконної анексії Криму і закликає Росію повернути Україні контроль над півостровом.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане на інавгураційному саміті Кримської платформи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українці обрали шлях свободи, демократії та євроатлантичної інтеграції, і НАТО повністю на боці України. НАТО засуджує і ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією. Крим є територією України, і ми закликаємо Росію повернути Україні контроль над півостровом", - сказав Джоане.

Він зауважив, що безпекова ситуація в Криму і на Сході України, а також у Чорноморсько-Азовському регіоні впливає на "нас усіх".

"Дії Росії в Криму призвели до невимовних страждань українського народу, вони підривають міжнародне право і дійсно є загрозою для світового порядку, який ґрунтується на правилах та принципах. Це не лише питання України, це - питання для нас усіх у вільному демократичному світі", - акцентував заступник генсека НАТО.

Джоане нагадав, що на червневому саміті лідери країн-членів НАТО підтвердили незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також рішення Бухарестського саміту, що Україна та Грузія стануть членами НАТО.

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