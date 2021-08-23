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Колишнього "регіонала" і власника горілчаного бізнесу Климця засудили в РФ до 9 років суворого режиму

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Колишнього "регіонала" і власника горілчаного бізнесу Климця засудили в РФ до 9 років суворого режиму
Суд встановив, що Павло Климець, який володіє коньячним заводом в окупованому Криму, намагався дати співробітникам Слідчого комітету Росії хабар 20 млн рублів.

Климця визнали винним у замаху на дачу особливо великого хабаря. Вирок виніс Пресненський суд Москви. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

За даними слідства, в 2017 році завод "Бахчисарай", бенефіціаром якого є Климець, було заарештовано. Бізнесмен хотів вирішити це питання за допомогою хабаря окупаційним кримським "правоохоронцям".

При цьому хабар дати не вдалося: Климця обдурив бізнесмен Грохольський, який пообіцяв "вирішити питання" і викрав призначені для цього 20 млн рублів. "Здав" Климця адвокат, який був посередником при передачі грошей.

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Климець був депутатом Верховної Ради V та VI скликань. Він був членом "Партії регіонів", але залишив лави політсили в 2010 році.

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Вы не поняли. Его наказали за то, что взятка не дошла адресату на сколько я понял. Колишнього "регіонала" і власника горілчаного бізнесу Климця засудили в РФ до 9 років суворого режиму - Цензор.НЕТ 3122
  • Харьков Сумской
    Гестапо - и против ваты гестапо.
    Нам надо у них в этих вопросах учиться.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Нарада нашла хєроя! Це ж мєчта любого запутінца - жить на расєї за державний счьот! 😁
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