Колишнього "регіонала" і власника горілчаного бізнесу Климця засудили в РФ до 9 років суворого режиму

Суд встановив, що Павло Климець, який володіє коньячним заводом в окупованому Криму, намагався дати співробітникам Слідчого комітету Росії хабар 20 млн рублів.

Климця визнали винним у замаху на дачу особливо великого хабаря. Вирок виніс Пресненський суд Москви. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський "Интерфакс".

За даними слідства, в 2017 році завод "Бахчисарай", бенефіціаром якого є Климець, було заарештовано. Бізнесмен хотів вирішити це питання за допомогою хабаря окупаційним кримським "правоохоронцям".

При цьому хабар дати не вдалося: Климця обдурив бізнесмен Грохольський, який пообіцяв "вирішити питання" і викрав призначені для цього 20 млн рублів. "Здав" Климця адвокат, який був посередником при передачі грошей.

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Климець був депутатом Верховної Ради V та VI скликань. Він був членом "Партії регіонів", але залишив лави політсили в 2010 році.