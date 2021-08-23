Ціна окупації Криму має стати для Росії неприйнятною, - Резніков

Ціна окупованого Кримського півострова для РФ має стати неприйнятною, і тоді будуть умови для зміни курсу російського керівництва.

У цьому переконаний віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це посилення санкцій проти Росії за окупацію і порушення прав, дотримання політики невизнання. Тут дуже важлива роль саме міжнародної спільноти, адже деокупація і реінтеграція Криму - це питання загальноєвропейського інтересу, європейської безпеки, і місія Кримської платформи - бути саме таким інструментом міжнародної консолідації, координації дій", - сказав Рєзніков на панельній дискусії в рамках саміту "Кримської платформи" в Києві в понеділок.

Віцепрем'єр розповів, що Україна пропонує реалізувати в українському законодавстві принципи ООН і застосувати до всіх тимчасово окупованих територій принципи відповідальності та амністії, консолідації угод.

Також, за його словами, уряд підтримує ідею ухвалення закону про захист політв'язнів.

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"Щоб у майбутньому гарантувати право на справедливість і правосуддя, ми створюємо спеціальну установу - Український національний центр розвитку світу. Серед його завдань - накопичувати докази порушення прав людини, і цей центр офіційно запрацює вже цього року", - сказав Резніков.

Крім того, він вказав, що у зв'язку з впливом російської пропаганди в Херсонській області Україна розпочала новий проєкт, мета якого забезпечити в кожному будинку в зоні ризику, тобто уздовж адміністративної межі з Кримом, доступ до широкосмугового інтернету і українського телебачення.

"Міністерство цифрової трансформації, наші партнери, вже прокладають магістральні лінії, а далі залишається так звана "остання миля" кабелю в кожен будинок, і це завдання наше на наступний рік", - зазначив Резніков.

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Віцепрем'єр також розповів, що найближчим часом на рівні уряду планується затвердити абетку кримськотатарської мови на основі латинської графіки і стратегію розвитку цієї мови. "Представники корінного народу очікували цього 30 років", - підкреслив він.

Також, за словами Резнікова, Україна працює над спрощенням процедури отримання першого українського паспорта для дітей з тимчасово окупованих територій, яким виповнюється 14 років.