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Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних

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Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних
23 серпня набув чинності закон №1368-ІХ "Про внесення змін до закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Гордон".

Документ підписав президент Володимир Зеленський 15 квітня. Він прирівнює цифрові паспорти в застосунку "Дія" до фізичних.

Закон дозволяє використовувати цифрові документи для підтвердження особи на запит поліції, а також під час подорожей залізницею або літаком у межах України, під час медичного обслуговування, банківських операцій, отримання різноманітних послуг та придбання товарів.

Нагадаємо, 30 березня закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних, ухвалила Верховна Рада. Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що Україна стала першою державою, де цифрові паспорти стали повноцінним аналогом звичайних документів.

Цифрові паспорти (закордонний біометричний і міністерство внутрішніх справ у вигляді ID-картки) доступні в застосунку "Дія" з квітня 2020 року.

Водночас Федоров заявляв, що в "Дії" не показуватимуть паперові паспорти – лише ID-картки або біометричні закордонні паспорти.

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    И какое это имеет отношение к ПАСПОТРАМ вообще? Ты в курсе, что такое паспорт? Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 4237
  • НБ
    Кожного місяця шахраями в Україні продаються нові і найновіші бази даних. Електронний паспорт в корумпованій країні це прямий шлях до грабунку та репресій громадян. Навіть надзвичайно розвинуті країни собі такої дурості не дозволяють бо сьогодні не існує гарантованого захисту особистих даних від злочинних посягань.
  • fresh guacamole
    1. Открываете счет в банке на ксерокопию по доверенности (сам делал.)
    2. Верифицируетесь в Дие через банк.
    3. Получаете действительный цифровой паспорт.
    4. Берете кредит с помошью цифрового паспорта.

    Фишка в том что счет открыть по ксерокопии чужого паспорта.
    Думаете не сработает? Ага, Людмила Ж. теж так думала.

    https://minfin.com.ua/ua/2021/07/02/67282762/
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