Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Гордон".
Документ підписав президент Володимир Зеленський 15 квітня. Він прирівнює цифрові паспорти в застосунку "Дія" до фізичних.
Закон дозволяє використовувати цифрові документи для підтвердження особи на запит поліції, а також під час подорожей залізницею або літаком у межах України, під час медичного обслуговування, банківських операцій, отримання різноманітних послуг та придбання товарів.
Нагадаємо, 30 березня закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних, ухвалила Верховна Рада. Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що Україна стала першою державою, де цифрові паспорти стали повноцінним аналогом звичайних документів.
Цифрові паспорти (закордонний біометричний і міністерство внутрішніх справ у вигляді ID-картки) доступні в застосунку "Дія" з квітня 2020 року.
Водночас Федоров заявляв, що в "Дії" не показуватимуть паперові паспорти – лише ID-картки або біометричні закордонні паспорти.