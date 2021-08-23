Україна отримала $1,9 млрд SDR від МВФ

Україна в понеділок в межах нового розподілу Міжнародним валютним фондом (МВФ) спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR) отримала свою частину в розмірі SDR $1,9 млрд.

Про це повідомила у фейсбуці перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, інформує Цензор.НЕТ.

" Сьогодні 1.9 млрд СПЗ надійшли на рахунок України в МВФ! Чудовий подарунок до Дня Незалежності! Слава Україні!" - написала вона.

Раніше в понеділок директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва оголосила про початок розподілу SDR в $650 млрд, в межах якого Україна пропорційно до своєї квоти у Фонді отримує понад $2,7 млрд в доларовому еквіваленті.

"Найбільше виділення спеціальних прав запозичення (SDR) в історії - близько $650 млрд - вступає в силу сьогодні", - цитує її пресслужба.

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Вона нагадала, що SDR розподіляються між країнами пропорційно до їхніх часток квот у МВФ. Таким чином, $275 млрд надійдуть у країни, що розвиваються, з яких країни з низькими доходами отримають близько $21 млрд, що в деяких випадках еквівалентно 6% ВВП.