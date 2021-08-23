США збираються завершити евакуацію з Кабула до 31 серпня, - Пентагон
Про це заявив у понеділок на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Мета - вивезти якомога більше людей якомога швидше ... пріоритет - зробити це настільки добре, наскільки ми можемо, до кінця цього місяця", - сказав він.
"І як казав міністр (оборони США. - Ред.), якщо йому буде потрібна ще розмова з головнокомандувачем з приводу графіка, він так і вчинить. Але прямо зараз ми просто не перебуваємо на цьому етапі", - пояснив Кірбі.
Також він заявив, що американська сторона обізнана із заявами руху "Талібан" про неприпустимість перенесення терміну завершення евакуації з Кабула.
Раніше в понеділок представник "Талібану" Суха Шахін заявив Sky News, що, якщо США і їхні союзники продовжать перебування своїх військ в Афганістані більше, ніж на наступний тиждень, їх можуть чекати "наслідки".