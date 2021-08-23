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США збираються завершити евакуацію з Кабула до 31 серпня, - Пентагон

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США збираються завершити евакуацію з Кабула до 31 серпня, - Пентагон
Міноборони США у своїх діях поки що виходить з того, що евакуація через аеропорт Кабула завершиться в раніше озвучений термін - 31 серпня.

Про це заявив у понеділок на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мета - вивезти якомога більше людей якомога швидше ... пріоритет - зробити це настільки добре, наскільки ми можемо, до кінця цього місяця", - сказав він.

"І як казав міністр (оборони США. - Ред.), якщо йому буде потрібна ще розмова з головнокомандувачем з приводу графіка, він так і вчинить. Але прямо зараз ми просто не перебуваємо на цьому етапі", - пояснив Кірбі.

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Також він заявив, що американська сторона обізнана із заявами руху "Талібан" про неприпустимість перенесення терміну завершення евакуації з Кабула.

Раніше в понеділок представник "Талібану" Суха Шахін заявив Sky News, що, якщо США і їхні союзники продовжать перебування своїх військ в Афганістані більше, ніж на наступний тиждень, їх можуть чекати "наслідки".

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Топ коментарі

  • Юрій Ан
    Позорное бегство, а не эвакуацию.
  • Vedana
    Та побачим-побачим.
    Ок, деменційний дід, який взагалі не тямить, де він і що з ним (з чим, звичайно, категорично не згодні українські відбиті бідонобіли: щось не прославляють своє божество за такий "шалений успіх"), страшно "компетентна" віце-президентка, яка невідомо чим займається, решта пустопорожніх папужок і тріпачів ... Але невже нікого не знайшлося серед військових (вже мовчу про розвідку і її дані), хто б порадив, як спланувати ? Американці ж так само залишали інші країни, це не щось нове і екстраординарне.

    Чи ця супер-пупер команда "животворящого козака" наплювала на фахівців і приймала лише політичне рішення ?
    Якщо буде форс-мажор, можливо, і зустріч двох порожніх місць (тільки різного віку) скасують.
    І це від цього імпотента і ко чекають активної підтримки і допомоги та подолання рашки ?
  • Олександр Рем
    Тобто більшість афганців за талібів, але воювати з талібаном повинні американці. ЗА ДЛЯ ЧОГО?!!!
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