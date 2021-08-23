Офіс Кримської платформи відкрили в Києві. ФОТОрепортаж

За словами президента Володимира Зеленського, місце розташування офісу - центр столиці - демонструє серйозне ставлення влади до цього питання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Зеленський підкреслив, що в цьому офісі працюватимуть заради деокупації Криму, допомоги кримчанам, кримським татарам.

"Виглядає прекрасно. Я в захваті, тому емоцій більше ніж змісту у моїх словах, але я вважаю, що тільки із позитивними емоціями можна досягти результату зі змістом", - сказав Президент.

Главі держави та іноземним гостям презентували офіс, а згодом вони разом полили одну з ялинок, які нині висаджують біля будівлі офісу.

Як підкреслював раніше Володимир Зеленський, згодом представництва Кримської платформи будуть діятимуть не тільки в Україні, а й у деяких інших країн.



















