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"Кримські" санкції мають діяти, доки Росія не поверне півострів, - Кент

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"Кримські" санкції мають діяти, доки Росія не поверне півострів, - Кент
Санкції проти РФ через окупацію Криму повинні залишатися чинними, поки вона не відновить територіальну цілісність України.

Про це заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент заявив на панельній дискусії в рамках саміту Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Через цю платформу і не тільки сьогодні ми повинні знайти способи - великі і малі - для того, щоб ізолювати, маргіналізувати і застосовувати санкції до тих, хто буде легітимізувати і підтверджувати російські бажання. Зокрема, санкції проти Росії через анексію Криму повинні залишатися на Росії до того часу, поки Росія не відновить територіальної цілісності України", - сказав Кент 

За його словами, будівництво Керченського мосту, а також експропріація майна України або українських громадян повинні бути покарані.

"Йдеться про країни, громадян або компанії, які підтримують Росію через подорожі до Криму, розвиток бізнесу - вони також повинні залишатися під санкціями", - додав Кент.

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Топ коментарі

  • Al Makarski
    "Крымские" санкции должны действовать, пока Россия не вернет полуостров, - Кент - Цензор.НЕТ 3270
  • Володимир Сливка
    Пускай США не лукавят,целосность Украины и не только они могут востановить в одну две недели не прибегая к силовым действиям и сохранив простой народ самой мокшандии от бессмысленных смертей.Достаточно арестовать все,без исключения,счета кацапов,их движимое и не движимое имущество и лишить виз из уходом из страны в течении 24-х часов.Хуйло и его банда будет просто уничтожена в течении 12-ти часов а оставшиеся будут направлены на договоренностях для отмены наложеных санкций.
  • дмитрий иванов 527db324
    "Крымские" санкции честно говоря слабоваты и требуют усиления , а также периодического пересмотра с внесением новых персонажей, которые занимают сколько нибудь руководящие должности. Всё-таки Раша не стоит на месте и постоянно ищет лазейки и выдумывает финты ушами для обхода Вежливых санкций и на всё это надо адекватно реагировать. Цену за аннексию Крыма надо увеличивать
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