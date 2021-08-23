"Кримські" санкції мають діяти, доки Росія не поверне півострів, - Кент

Санкції проти РФ через окупацію Криму повинні залишатися чинними, поки вона не відновить територіальну цілісність України.

Про це заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент заявив на панельній дискусії в рамках саміту Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Через цю платформу і не тільки сьогодні ми повинні знайти способи - великі і малі - для того, щоб ізолювати, маргіналізувати і застосовувати санкції до тих, хто буде легітимізувати і підтверджувати російські бажання. Зокрема, санкції проти Росії через анексію Криму повинні залишатися на Росії до того часу, поки Росія не відновить територіальної цілісності України", - сказав Кент

За його словами, будівництво Керченського мосту, а також експропріація майна України або українських громадян повинні бути покарані.

"Йдеться про країни, громадян або компанії, які підтримують Росію через подорожі до Криму, розвиток бізнесу - вони також повинні залишатися під санкціями", - додав Кент.

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