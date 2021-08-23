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Літак із 98 евакуйованими з Афганістану приземлився в Борисполі

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Літак із 98 евакуйованими з Афганістану приземлився в Борисполі
27 із 98 осіб на борту - громадяни України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

"Увечері 23 серпня до Києва прибув іще один український літак з Афганістану, який відправили для евакуації людей. За попередніми даними, на борту 98 пасажирів, серед них 27 українців", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні український військовий літак Іл-76МД повернувся з Афганістану до Києва з 83 людьми на борту. Тоді, зокрема, евакуювали 31 громадянина України.

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Проте в Офісі президента заявляли, що в Афганістані залишається ще понад 100 українських громадян, тому операцію з евакуації вирішили продовжити. Крім того, у США просили уряд України допомогти з евакуацією людей.

За даними Міністерства закордонних справ, станом на 18 серпня понад 150 осіб повідомили українським дипломатам, що хочуть виїхати з Афганістану. Серед них українці, члени їхніх родин та інші іноземці.

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Топ коментарі

  • Люцифер
    Еще два рейса и будет вывезена вся родня Найема Самолет с 98 эвакуированными из Афганистана приземлился в Борисполе - Цензор.НЕТ 6464
  • vadym sestritsyn
    Найема обратно отправьте. Пусть этот герой пишет про талибов какие они гады в Кабуле! На Пороха мог же писать!
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Благое дело, но когда всех наших граждан наконец отправят на Родину?
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