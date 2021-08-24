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Ривок у бік євроатлантичних симпатій був забезпечений зміною свідомості Центру України - найбільшого регіону, - Головаха

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Зростання симпатій українців до ідеї вступу в ЄС і НАТО було забезпечене насамперед зміною свідомості населення в центральних областях України.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав Євген Головаха.

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"Ривок у бік євроатлантичних симпатій забезпечило насамперед те, що змінилася свідомість Центру України – найбільшого регіону (це 9 областей, які визначають домінанту громадської думки в Україні). До 2014-го там до НАТО більшість ставилася негативно. Але нині побільшало прихильників НАТО навіть на Сході.

А що стосується Євросоюзу, то вибір вже зроблено, ми рухаємося в тому напрямку. У жодному опитуванні в останні роки орієнтація на Росію не переважала 25%. Головне, що курс вже обрано. До 2014 року ми не мали обраного шляху і відповідно нікуди не просувалися. Зараз є шанс просунутися до Євросоюзу, хоча шлях цей буде довгий і важкий", - зазначив він.

На думку Головахи, остаточний поворот у громадській думці в бік ЄС відбудеться тоді, коли критична маса населення визначиться:

"Коли в нас три чверті населення вважатимуть себе європейцями і прагнутимуть у ЄС, ми також зробимо остаточний поворот. У нас зараз, за різними опитуваннями, від 50 до 60% виступають за рух до ЄС, але це ще не критична маса".

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Повне інтерв'ю з Євгеном Головахою читайте тут.

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Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    многие, получив от Пороха безвиз в 2017 году
    рванули в Европу поработать и посмотреть на цивилизацию,
    и после этого повернулись к паРаше - сракой, особенно те, кто уехал из захваченных паРашей областей Украины !
  • Andy Jumeirach
    паРаша это бальшие территории,
    бальшие территории тяжело удержать,
    значит это - война за их отъём, рано или поздно.

    пусть едут
  • Cheba AtWork
    Ладно бы уехали. Так они сами мазохисты, да ещё и из нас хотят сделать пушечное мясо. Призывников из Крыма никто не спрашивает, хотят ли они воевать за "виликую рассию".
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