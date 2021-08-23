Зеленський запропонував Дуді разом боротися проти "Північного потоку-2"
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Президенти України і Польщі зустрілися на полях саміту Кримської платформи.
Про це повідомляє пресслужба президента України, інформує Цензор.НЕТ.
"Володимир Зеленський обговорив з Анджеєм Дудою широке коло питань двосторонньої взаємодії, що традиційно має насичений порядок денний. Особлива увага була приділена координації позицій сторін з протидії проекту "Північний потік – 2"", - сказано в повідомленні.
"Проект "Північний потік – 2" ми розглядаємо передусім як безпекову загрозу. Тому маємо спільно працювати над тим, щоб не допустити його запуску. Це – в інтересах енергетичної безпеки Європи загалом", – наголосив Зеленський.
Також президенти України і Польщі обговорили перспективи співробітництва в енергетичній сфері, зокрема спільні проєкти щодо диверсифікації постачання енергоносіїв.