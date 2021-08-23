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Зеленський запропонував Дуді разом боротися проти "Північного потоку-2"

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Зеленський запропонував Дуді разом боротися проти "Північного потоку-2"
Президенти України і Польщі зустрілися на полях саміту Кримської платформи.

Про це повідомляє пресслужба президента України, інформує Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський обговорив з Анджеєм Дудою широке коло питань двосторонньої взаємодії, що традиційно має насичений порядок денний. Особлива увага була приділена координації позицій сторін з протидії проекту "Північний потік – 2"", - сказано в повідомленні.

"Проект "Північний потік – 2" ми розглядаємо передусім як безпекову загрозу. Тому маємо спільно працювати над тим, щоб не допустити його запуску. Це – в інтересах енергетичної безпеки Європи загалом", – наголосив Зеленський.

Також президенти України і Польщі обговорили перспективи співробітництва в енергетичній сфері, зокрема спільні проєкти щодо диверсифікації постачання енергоносіїв.

Читайте також: Польща буде активним учасником "Кримської платформи", - Дуда

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Топ коментарі

  • Глеб123
    Один из въездов в мацкву сегодня утром, наши ночью разукрасили
    Зеленский предложил Дуде вместе бороться против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 5701
  • Игорь Монахов
    Зеленский обязан наконец понять - 46 стран прислали своих представителей в Киев на Крымскую платформу не потому, что они хотят посидеть за одним столом с президентом Украины и сказать комплименты в адрес нашей страны.
    46 стран ценят готовность Украины сражаться за свою свободу, волю идти до конца, и это заслуга тех воинов, которые сейчас в тяжелых условиях хаоса и бардака в системе обороны, сражаются с врагом, рискуют собой, льют свою кровь. И Верховный Главнокомандующий обязан был начать саммит с объявления минуты молчания в память о Юрии Михайлове - командире взвода 28-й механизированной бригады, который вчера погиб под огнем российских войск на Донбассе, в Марьинке.
    Субъектность Украины и такое большое участие разных стран обеспечивают украинские воины, и благодарить Зеленский прежде всего должен именно их. Никакая дипломатия Украины не будет эффективной без вооруженного сопротивления. Освобождение оккупированных территорий ввозможно только военно-дипломатическим путем.(с)
  • RustIck
    Я вообще чтоб ни один кубометр мордорского газа не был бы прокачан с 2014 года /по любому газопроводу/, но БАРЫЖНЕЧЕСТВО как украинских олигархов, так и европейских не имет никаких принципов /кроме сверхприбылей/!
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