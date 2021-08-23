Захисник України загинув на Донбасі, - ОТУ "Схід"
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Військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення, несумісного з життям.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення, несумісного з життям. Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника", - сказано в повідомленні.
Зараз на місці працюють представники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.
"Дії російських окупантів укотре підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не дотримується існуючих домовленостей", - додали в ОТУ.