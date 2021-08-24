Обрання запобіжного заходу Януковичу відклали до 16 вересня

Печерський районний суд Києва переніс на 16 вересня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє громадська організація "Адвокатська дорадча група", інформує Цензор.НЕТ.

На останньому засіданні у справу вступила нова адвокатка об'єднання "Авер Лекс", що захищає Януковича, Андріана Фозекош. Захисники вкотре клопотали про виклик Януковича в порядку міжнародно-правової допомоги, але суд не став розглядати це клопотання, оскільки раніше вже відмовляв їм у задоволенні аналогічних прохань.

Новий адвокат Андріана Фозекош просила суд надати їй кілька днів на ознайомлення зі справою, проте суддя вирішив надати захиснику 3 години на ознайомлення з матеріалами клопотання, після чого продовжив розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу по суті.

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Після цього Фозекош заявила клопотання про проведення перевірки обставин винесення постанови про оголошення в міжнародний розшук від 29 травня 2019 року стосовно Януковича і невнесення цієї постанови в ЄРДР.

Суд частково задовольнив її клопотання і зобов'язав компетентних уповноважених посадових осіб Офісу генпрокурора провести перевірку інформації про внесення відомостей про перебування Януковича в міжнародному розшуку до ЄРДР.