Аеропорт в Кабулі закрили: український літак зміг вилетіти останнім

Літак, який останнім зміг вилетіти з аеропорту в столиці Афганістану, доставив на батьківщину 14 дорослих громадян України та 27 дітей.

Про це "Громадському радіо" розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішньому рейсі 14 громадян України та 27 дітей, тобто загалом 41 людина. Решта – члени сімей членів екіпажу та інші громадяни Афганістану, які допомагали організаційно. Завдяки їм цей рейс став можливим", – пояснив він.

Єнін розповів, що учора вночі літаку не дав вилетіти натовп людей, які також хотіли евакуюватися з Кабула. Вони оточили автобуси, що підвозили пасажирів до літака.

"Український літак вилетів останнім перед прийняттям рішення про закриття аеропорту Кабула на невизначений час. Проте навіть сьогодні після вильоту з Кабула нас спіткали нові пригоди. Іранська влада раптом затримала наш літак під час технічної посадки в одному з аеропортів. Розблокувати ситуацію вдалося лише після особистого втручання українського посла в Ірані", – розповів заступник міністра закордонних справ.

Читайте також: Літак із 98 евакуйованими з Афганістану приземлився в Борисполі

Нагадаємо, під час саміту "Кримська платформа" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про 100 евакуйованих українців та українок. Згодом президент України Володимир Зеленський — про 79 українців та українок.

Першим українським літаком 16 серпня вивезли майже 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану. Серед них були й зовсім малі діти. Українців на борту було 8.

Згодом ще 153 українці зв’язалися з дипломатами та попросили допомоги в поверненні додому. Серед них 12 осіб, які працювали за субконтрактами від ООН на військовій базі. Частину з них евакуював другий український евакуаційний борт — військовий літак Іл-76МД. Літак вранці 22 серпня привіз до України 83 осіб. 31 з них — українці. Евакуювали громадян України, журналістів Wall Street Journal та "Радіо Свобода", які були в найбільшій небезпеці, дітей та жінок. Одна з евакуйованих, за словами Кулеби, на восьмому місяці вагітності.

Читайте також: Ще один український літак вилетів з Кабула, на борту понад 100 осіб, - Кулеба