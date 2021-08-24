Google привітав українців із Днем Незалежності новим дудлом. СКРИНШОТ

На стартовій сторінці пошуковика з'явилося зображення козацького судна з українським гербом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У дудлі використані відтінки жовтого і синього. Якщо натиснути на нього, відкривається сторінка з інформацією про День Незалежності України.

Дудли Google - це зображення, які пошукова система розміщає на місце свого стандартного логотипу на честь якої-небудь події, свята або річниці. Компанія почала використовувати їх у 1998 році. Відтоді дудлів набралося вже кілька тисяч. Вони можуть бути локальними - коли дудл видно тільки користувачам з певної країни або країн.

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