Google привітав українців із Днем Незалежності новим дудлом. СКРИНШОТ
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На стартовій сторінці пошуковика з'явилося зображення козацького судна з українським гербом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У дудлі використані відтінки жовтого і синього. Якщо натиснути на нього, відкривається сторінка з інформацією про День Незалежності України.
Дудли Google - це зображення, які пошукова система розміщає на місце свого стандартного логотипу на честь якої-небудь події, свята або річниці. Компанія почала використовувати їх у 1998 році. Відтоді дудлів набралося вже кілька тисяч. Вони можуть бути локальними - коли дудл видно тільки користувачам з певної країни або країн.