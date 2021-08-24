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Google привітав українців із Днем Незалежності новим дудлом. СКРИНШОТ

19 04540
Google привітав українців із Днем Незалежності новим дудлом. СКРИНШОТ
На стартовій сторінці пошуковика з'явилося зображення козацького судна з українським гербом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У дудлі використані відтінки жовтого і синього. Якщо натиснути на нього, відкривається сторінка з інформацією про День Незалежності України.

Дудли Google - це зображення, які пошукова система розміщає на місце свого стандартного логотипу на честь якої-небудь події, свята або річниці. Компанія почала використовувати їх у 1998 році. Відтоді дудлів набралося вже кілька тисяч. Вони можуть бути локальними - коли дудл видно тільки користувачам з певної країни або країн.

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Google привітав українців із Днем Незалежності новим дудлом 01
Google привітав українців із Днем Незалежності новим дудлом 02

Топ коментарі

  • Rino Onix
    Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 3649
  • Rino Onix
    Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 143
  • Вячеслав Галушка
    А казламордым на день скотоматушки вместо дудла хло пенсионный возраст повышает. Ну им и так сойдёт.
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