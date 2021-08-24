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У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України

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У День Незалежності ВР проведе два позачергові засідання: на порядку денному законопроєкт про великий Державний Герб України
У вівторок, 24 серпня 2021 року, у 30-ту річницю Незалежності України Верховна Рада проведе два позачергові засідання. Одне з них - урочисте, на другому - розглянуть одне питання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ВР.

Зазначається, що урочисте засідання Ради почнеться о 13:00. Воно буде присвячено 30-й річниці ухвалення Акту проголошення Незалежності України.

Після цього на 14:20 заплановано початок позачергової сесії, на порядку денному якої тільки одне питання - нардепи розглянуть законопроєкт про великий Державний Герб України.

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Головним елементом великого Герба буде знак Княжої держави Володимира Великого (малий Герб) золотого кольору на синьому п'ятисторонньому щиті з закругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою. Над щитом - зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого і намету у вигляді рослинного орнаменту.

Щит тримають: з лівого боку - лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого - воїн-козак з рушницею (герб Війська Запорізького). Під щитом - стрічка з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою - два колоски пшениці, переплетені гроном калини зі стилізованим листям.

Топ коментарі

  • Стрелок
    таки пропихнет недонаполеон наклейку на пивную бутылку

    сколько же придется отменять после того как эти уроды уйдут из власти... мама... год в три смены ВР работать будет
  • саша паламарчук
    В День Независимости ВР проведет два внеочередных заседания: в повестке дня законопроект о большом Государственном Гербе Украины - Цензор.НЕТ 5457
  • Welt Schmerz
    На сцені збоку стоїть рояль "Стенвей". На ньому лежать шпроти. Посеред сцени стоїть кацапське крісло, позбавлене художнього смаку. Над ними герб висить національний. На гербі зображено ведмедя. В одній руці у ведмідя молоток, а в другій - балалайка. Це символізує працелюбність і незакомплексованість тварюки. На кріслі сидить Лєнка, жінка президента, і вишива комірець в косовороточці.
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