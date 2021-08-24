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Зеленський: Україна відбулася і посідає гідне місце серед вільних держав

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Зеленський: Україна відбулася і посідає гідне місце серед вільних держав
Українська держава відбулася і посіла гідне місце серед демократичних держав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це шостий президент України Володимир Зеленський написав у своєму привітанні з нагоди 30-річчя незалежності України в Twitter.

"30 років відновлення незалежності України. Сьогодні всі бачать: Україна відбулась і посідає гідне місце серед вільних, демократичних держав. Ми впевнено дивимось у майбутнє, адже в нас – віковий досвід боротьби за свободу. З Днем Незалежності, рідна Україно! Ми тебе не підведемо!" - написав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Amber
    Слушал выступление Зели на форуме.
    Пустые глаза, неискренние слова...
    Все это на фоне его имущества в Крыму и москве , которое могут иметь только граждане РФ, его фирмы и фирмочки в РФ.
    И рядом сидит мерзопакостный Ермак (агент ФСБ)!
    Представители других стран тоже ему не верят. Это видно )
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    А можно, чтобы он не поздравлял ?
    Чувак, живущий в параллельном свете.
    Чтобы не врал уже, не обещал
    Счастливейшими сделать на планете!!!

    Пускай был «попередник» нехорош,
    Имел свои ошибки и просчеты.
    Но сколько лет потом не разгребешь
    Того, что натворили ИДИОТЫ ?!

    От неуча другого я не ждал.
    А те кто ждал, возможно, и прозрели.
    Я так хочу, чтоб он не поздравлял
    С гримасою тупого пустомели !!!

    Злой Гражданин.
  • Adrew Warko
    Через 30 лет украинцы выбрали главой государства клоуна.
    Украина состоялась... в качестве кого?
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