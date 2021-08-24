Через святкування Дня Незалежності в Києві перекрили деякі вулиці. ПЕРЕЛІК

У День Незалежності України у вівторок, 24 серпня, в центральному районі Києва тимчасово (до 22:00) обмежили рух транспорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні МВС

Рух обмежено на таких вулицях: Хрещатик, Майдан Незалежності, Маршала Рибалко, В'ячеслава Чорновола, Площа Перемоги, Старовокзальна, Велика Васильківська, площа Льва Толстого, площа Бесарабська, Академіка Туполєва, Івана Федорова, Либідська площа, Європейська площа, Володимирський узвіз, Боричів узвіз, Набережно-Хрещатицька, Нижній Вал, Глибочицькій проїзд, Петрівська алея, Паркова дорога, Дніпровський узвіз, Набережне шосе, Богдана Хмельницького, Володимирська, Льва Толстого, Саксаганського.

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До 16:00 обмежено рух бульваром Шевченка в напрямку Хрещатика.

Крім того, до завершення святкових заходів заборонять рух на вулиці Трьохсвятительській, Європейській площі та вулиці Михайла Грушевського (до Кріпосного провулку), Майдані Незалежності (від вулиці Хрещатик до Костьольної), вулиці Михайлівській та Великій Житомирській і Стрілецькій, вулиці Костьольній, вулиці Липській (від Грушевського до Інститутської), вулиці Інститутській (від Шовковичної до Ольгинської), Парковій дорозі, Петровській алеї та Дніпровському узвозі, з'їзді від Грушевського 9а до Паркової дороги.

Заборону руху також введуть на: вулиці Малій Житомирській (до Софійської площі), вулиці Софіївській, вулиці Лютеранській (від Заньковецької до Шовковичної), вулиці Шовковичної (від Лютеранської до Інститутської) і на вулиці Фізкультури.

Тимчасово закриють вхід і вихід зі станцій метрополітену "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" на Алею Героїв Небесної Сотні до завершення урочистих заходів. Метрополітен продовжить свою роботу на 2 години.