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Зеленський заснував нове свято - День Української Державності

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Зеленський заснував нове свято - День Української Державності
В Україні з'явилося нове свято - День Української Державності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час свого виступу на параді на честь 30-річчя незалежності України.

"Ми починаємо відзначати День Української Державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва - столиці Київської Русі-України, яку недарма називають місцем, де все починається", - сказав президент.

"Зародження нашої державності ми відзначатимемо в день розквіту нашої державності - в день хрещення Київської Русі-України", - сказав він, додавши, що "підписує сьогодні, 24 серпня, відповідний указ".

Президент також зазначив, що "Україна починає процес повернення на рідну землю видатних українців, які жили для України, боролися за Україну і поховані не в Україні".

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Топ коментарі

  • Ніхто Петрович
    Боже коли воно учьрєдіт свято "Я устал, я ухожу"
  • Ватник Дзедываевалов
    Жодного слова про війну на сході і хто є наш ворог зараз.
  • Ksenia VB
    Сьогодні день відновлення соборної України !

    Вітаю всіх небайдужих,, хто прагне власної держави!
    Зі святом, українці !
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