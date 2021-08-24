Помер екснардеп і колишній глава КМДА Володимир Бондаренко
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook написала депутатка фракції "Батьківщина" у Київській міській раді Тетяна Меліхова.
"Пішла з життя близька мені людина - Володимир Дмитрович Бондаренко... Надійний друг, гарний сім‘янин. Співчуваю родині. Сумую. Нехай земля буде пухом", - повідомила вона.
Бондаренко народився в 1952 році в Чернігівській області, працював учителем. З 1986 року був заступником, а з 1990 року головою виконкому Ленінградської райради Києва, а в 1991 році став начальником управління - заступником голови Київської міськадміністрації. У 1996 році був заступником міністра - керівником справами Міністерства юстиції України. У 2014 році балотувався на посаду мера Києва.
За час роботи у Верховній Раді підготував 141 законопроєкт. Займався меценатством, створив музей "Українське село" під Києвом.
Редакція Цензор.НЕТ висловлює співчуття рідним і близьким.