Інформація про захоплений у Кабулі український літак не відповідає дійсності, - МЗС
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Захоплених українських літаків у Кабулі або де-небудь іще немає. Інформація про "захоплений" літак, яку тиражують деякі ЗМІ, не відповідає дійсності", - повідомив речник МЗС.
Речник МЗС наголосив, що всі літаки, які залучала Україна для евакуації з Афганістану, "безпечно повернулися в Україну". Він нагадав, що відбулися три евакуаційні рейси, якими вивезли 256 людей.
"Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін загалом пояснював безпрецедентний рівень труднощів, з якими стикалися дипломати, щоб забрати українців. Повинні розуміти, що ситуація в аеропорту наближена до хаосу, багато людей намагаються зачепитися хоча б за якусь можливість залишити країну. Потрібно було забезпечити, щоб необхідні люди сіли на необхідний літак у безпечних умовах і далі безпечно повернулися додому", - розповів Ніколенко.
Він наголосив, що МЗС залишається на зв'язку з українцями, які продовжують перебувати в Афганістані, й опрацьовує можливі безпечні шляхи їхньої евакуації.