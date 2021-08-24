У розумінні українців сильна рука - це не Сталін. Для українців тверда рука - це людина, яка здатна ухвалювати рішення і йти шляхом змін, - Головаха

В Україні на сьогодні не можуть при владі бути політичні лідери на кшталт Сталіна або Піночета, оскільки українці не сприймають таких лідерів.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав соціолог, заступник директора Інституту соціології України Євген Головаха.

Відповідаючи на запитання про те, що у 90-х роках більшість українців при владі хотіли бачити "сильну руку", соціолог зазначив, що це бажання і зараз є:

"55% сьогодні хочуть бачити при владі сильну руку, а у 90-х таких було 60%. Це не становить небезпеки, тому що українці розуміють поняття "сильної руки" іншим чином, ніж росіяни. Соціологія послуговується також якісними методами і з’ясовує, що стоїть за тими чи іншими відповідями. Так ось, у розумінні українців сильна рука – це не Сталін. Для українців тверда рука – це не диктатор, а людина, яка здатна приймати рішення і йти шляхом змін.

Власне, в Україні ще не склався тип того керівника, який мав би залізну волю і демократичну свідомість. На Заході таким прикладом завжди був Вінстон Черчиль чи Маргарет Тетчер. Американці таким вважають Авраама Лінкольна чи Рональда Рейгана. Останній хоча мав низьку ерудицію, але йому була властива залізна воля. Він, як той сторожовий пес демократії, узявся за Радянський Союз і не відпускав. Українці хотіли б мати саме такого керівника, а не Піночета чи Сталіна".

Головаха уточнив, що Україна просто не сприйме політичних лідерів на кшталт Сталіна.

"Першу п’ятірку російського пантеону героїв ми знаємо. Петр І, Алєксандр Нєвський, який залізною рукою збирав данину для татар, Сталін, Лєнін, і серед них затесався Пушкін. При чому якщо раніше Сталін не був на першому місці, то тепер він обігнав усіх. Україна таких лідерів не сприймає, тому в нас їх і немає, у нас поняття про міцну руку інше", - зазначив він.

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