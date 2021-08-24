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Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха

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Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха
Більшість українців не підтримують ідею суто парламентської форми правління.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав соціолог, заступник директора Інституту соціології НАНУ Євген Головаха.

"Я не певен, що Україні краще мати парламентську республіку. Та і переважна більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку. За нашими опитуваннями, чисто парламентську форму правління підтримують 15-17%. Все-таки українці хочуть мати особу, на яку покладають головну відповідальність.

Можливо, це уявлення зміниться, коли Україна прийде до усталеної демократії. Але в нинішніх умовах люди побоюються, що парламентська республіка буде зовсім некерованою. А некерованість за нинішніх обставин дуже страшна. Україна дуже часто потрапляє в ситуацію, коли треба приймати дуже швидкі, навіть одноосібні рішення. У парламентських республіках для цього шлях закритий", зазначив він.

Повне інтерв'ю з Євгеном Головахою читайте тут.

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Мы за президентскую республику, но без Янелохов и Хамов. Подобным персонажам избираться надо запретить законодательно. Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 5638
  • Ksenia VB
    В нас парламенту фактично вже немає.
    Бовдур не просто керує державою, а вертить як йому заманеться.
  • Ksenia VB
    Аби не лізли такі свині як ти.
    От що ти вмієш ? Що ти можеш ? Раб фуйловий...
    Люди на багато що можуть піти, аби позбутись вас - росіских козлів.
    До речі. Вітаю тебе з нашим святом !
    Смерть ворогам ! Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 3656
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