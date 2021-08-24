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МЗС РФ: Ми готові обійтися без транзиту газу через Україну

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МЗС РФ: Ми готові обійтися без транзиту газу через Україну
Російська Федерація готова обійтися без транзиту газу в європейські країни через територію України. Але поки про це не йдеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

Зокрема, директор департаменту економічного співробітництва МЗС Росії Дмитро Бірічевський заявив, що Москва готова обійтися, якщо "Київ не захоче транзиту російського газу".

"Ми зможемо виконувати всі зобов'язання (щодо поставок газу в Європу. - Ред.), але це не означає, що ми відмовляємося від транзиту через Україну", - зауважив дипломат.

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Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Не успели ещё достроить а уже нарушают обязательства! Договор с кацапами не стоить той бумаги на которой подписан! Бандитский лаптестан должен быть разрушен!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а скажите это первой фрау Меркель...она должна обрадоваться...
    (воно і зразу було видно - як казали моя бабунічка ))))
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    бабушке осенью в ГазПрём идти работать!
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