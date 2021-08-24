Генсек НАТО Столтенберг сьогодні візьме участь в онлайн-нараді лідерів G7 щодо Афганістану

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг братиме участь у надзвичайній нараді лідерів групи G7.

Про це повідомила пресслужба штаб-квартири Північноатлантичного альянсу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У вівторок, 24 серпня 2021 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у нараді керівників країн G7, організованій у віртуальному форматі британським головуванням G7", - йдеться в комюніке, поширеному в Брюсселі

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який скликав саміт G7, заявив, що на саміті країн "групи семи" має намір обговорити підтримку афганського населення, зокрема надання гуманітарної допомоги.

"Сьогодні я проведу надзвичайне засідання G7, щоб скоординувати нашу реакцію на кризу в Афганістані", - написав Джонсон у твітері.

"Я попрошу моїх друзів і союзників підтримувати афганський народ і наростити підтримку біженців та гуманітарну допомогу. Ми продовжуватимемо використовувати всі гуманітарні і дипломатичні важелі тиску для того, щоб забезпечити дотримання громадянських прав і зберегти ті успіхи, яких вдалося досягти в Афганістані за останні два десятиліття", - зазначив він.

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Очікується, що лідери G7 обговорять, зокрема, операцію щодо евакуації цивільних осіб з аеропорту Кабула.