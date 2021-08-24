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Зеленський просить підтримати Кравчука, якого за станом здоров'я немає в Раді: Він мав представляти проєкт Великого Герба, це його мрія

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Зеленський просить підтримати Кравчука, якого за станом здоров'я немає в Раді: Він мав представляти проєкт Великого Герба, це його мрія
Президент Володимир Зеленський, виступаючи в парламенті, привітав із Днем Незалежності України і 30-ю річницею її проголошення.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував депутатам першого скликання, які присутні в залі, за їхній внесок у Незалежність України. Присутні зустріли ці слова стоячи і аплодуючи.

Зеленський нагадав, що сьогодні на позачерговій сесії депутати розглядатимуть законопроєкт про Великий Державний Герб України.

Президент зазначив, що його мав представляти перший президент України Леонід Кравчук.

"Я хочу, щоб ми його зараз підтримали (Кравчук не присутній на засіданні за станом здоров'я. - Ред.) ... це його ідея, його мрія", - наголосив Зеленський під оплески присутніх.

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Топ коментарі

  • Неопознанный объект
    В жопу идите со своей большой пивной этикеткой. Только Щит с Тризубом
  • Gal
    Вахтанг Кіпіані:

    Прапор і герб - це те, що об'єднує всіх громадян. І тому спроба "покращити" те, що вже давно є предметом абсолютного консенсусу - це в нормальній країні важко уявити. У нас можна - бо це поле для експериментів, де президентом мудрий нарід обере як не кримінальника, так придурка.

    Український тризуб - древній, досконалий, впізнаваний символ країни. Спроба криворізького вундеркінда, який за життя не прочитав жодної книжки про історію замінити шедевр карикатурою - це водночас і диверсія, і слабоуміє.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Так эта нелепая хрень -мечта кравчука?)))))зекрыса теперь брешет круглосуточно
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