Марш захисників України - 2021. ВIДЕО
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Цього року, як і два попередні, у День Незалежності 24 серпня в центрі Києва відбувається Марш захисників України.
Запрошуємо долучитися до Маршу захисників України разом з Цензор.НЕТ.
Це недержавний захід, який об'єднує ветеранів, волонтерів, родичів військових і взагалі всіх, хто підтримує українських захисників.
Марш 24 серпня 2021 року стартує після завершення державних урочистих заходів з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. О 14:00 колона рушить від парку ім. Тараса Шевченка через бульвар Шевченка і Бессарабську площу і далі пройде Хрещатиком до Майдану Незалежності.
ВІДЕО: Олег Богачук