Незалежність не впала нам з неба. Сучасники платять високу ціну, відстоюючи її, - Разумков
Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, виступаючи на урочистому засіданні ВРУ, заявив спікер Дмитро Разумков.
Він підкреслив, що Україна - незалежна і єдина.
"Тільки той, хто погано знає нашу історію, може говорити, що Незалежність впала нам з неба, що дісталася нам майже безкоштовно. Це не так ... Дуже високу ціну платили наші предки за свободу. Таку ж високу ціну сьогодні продовжують платити наші сучасники, віддаючи найцінніше, що є у кожної людини, - своє життя ...", - зазначив голова ВРУ і додав: "Незалежність - це не те, що можна отримати в спадок або в подарунок, Незалежність не можна купити в супермаркеті або на фондовому ринку".
За словами Разумкова, держава має захищати і охороняти цілісність України.
"Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму і так звані псевдоутворення на Сході нашої країни. Ми відстоюватимемо територіальну цілісність, навіть якщо доведеться це робити сам на сам", - підкреслив спікер.
Він також заявив, що закон має бути один для всіх - і в стінах ВР, і поза ними.
"Працюймо так, щоб українському народові вкотре не довелося нам про це нагадувати", - додав голова ВРУ.