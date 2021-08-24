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Глава МЗС Франції Ле Дріан прибув з візитом до України. ФОТО

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У вівторок, 24 серпня, до України з візитом прибув міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Він зустрінеться з українським колегою і дасть пресконференцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС України.

Повідомляється, що Ле Дріан прибув на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть розвиток політичного діалогу України та Франції, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, зміцнення взаємодії в рамках міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.

Ле Дріан також візьме участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. О 13:30 Кулеба і Ле Дріан проведуть спільну пресконференцію.

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