Глава МЗС Франції Ле Дріан прибув з візитом до України. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС України.

Повідомляється, що Ле Дріан прибув на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть розвиток політичного діалогу України та Франції, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, зміцнення взаємодії в рамках міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.

Ле Дріан також візьме участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. О 13:30 Кулеба і Ле Дріан проведуть спільну пресконференцію.

Fier et heureux avec toute l'équipe de @FranceenUkraine d'accueillir le Ministre @JY_LeDrian. Il vient en ce jour du 30ème anniversaire de l'indépendance dire à @ZelenskyyUa et @DmytroKuleba : en 1991 la 🇫🇷 était à vos côtés. En 2021 elle l'est plus que jamais. Slava Ukraïni pic.twitter.com/jj0RNQgGJD