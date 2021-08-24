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Зеленський вніс до ВР законопроєкт про визнання вихідним Дня Української Державності

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Зеленський вніс до ВР законопроєкт про визнання вихідним Дня Української Державності
Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про визнання Дня Української Державності вихідним днем.

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, він повідомив, виступаючи на урочистому засіданні ВРУ.

Президент нагадав, що підписав Указ про святкування Дня Української Державності.

"Я вношу на ваш розгляд проєкт закону, за яким цей день має стати вихідним", - зазначив Зеленський.

Присутні зустріли ці слова оплесками.

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Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Стопудово наше Шапито вмазаное к выборам готовится!
  • Дід Трохим
    У нас есть День Независимости Украины, он же и есть днем государственности.
    Что Зюзя имел ввиду под днем государственности?
    Теперь, наверное будут праздновать День государственности (???) более пафосно, чем День независимости, потому что его придумал Зюзя?
  • Филлипп Лещенко
    А в чем отличие от Дня Независимости.. Проссо интересно?
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