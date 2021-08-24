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Росія сформує в захопленому Криму новий десантно-штурмовий полк

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Росія сформує в захопленому Криму новий десантно-штурмовий полк
Російська Федерація має намір до 1 грудня цього року сформувати в захопленому Криму новий десантно-штурмовий полк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство ТАСС.

За словами командувача Повітряно-десантних військ (ПДВ) генерал-полковника Андрія Сердюкова, нова військова частина перебуватиме в складі 7-ї десантно-штурмової (гірської) дивізії (Новоросійськ).

"Указ президента РФ про формування полку підписано, є виконавча директива начальника Генерального штабу, відповідно до неї (десантно-штурмовий. - Ред.) полк у Криму буде сформований до грудня поточного року", - заявив він.

Зазначимо, до цього російські ПДВ були представлені десантно-штурмовим батальйоном, який періодично змінюється за принципом ротації.

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Топ коментарі

  • Павел Стрембовский
    Козломордый, здесь водки нет) Чего своей власовской тряпкой брезгуешь?)
  • Павел Стрембовский
    Чего стесняешься Хуйла Хуйлом обозвать?)))
  • Andy Jumeirach
    если 46 стран, участников Крымской платформы возьмут Крым в окружение - этот полк рискует попасть в Крымский котёл, в котором может свариться заживо ...
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