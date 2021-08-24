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Глава МЗС Франції підтвердив намір Макрона здійснити візит до України, - Кулеба

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Глава МЗС Франції підтвердив намір Макрона здійснити візит до України, - Кулеба
Президент Франції Емманюель Макрон прилетить до України з візитом. Міністр МЗС країни Жан-Ів Ле Дріан підтвердив відповідну інформацію.

Про це сьогодні під час пресконференції заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Міністр Ле Дріан підтвердив намір президента Макрона здійснити візит, який стане символічним та знаковим для наших двосторонніх відносин", - зазначив Кулеба.

Україна зі свого боку чекає на новий етап співробітництва з Францією.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Не треба готувати візит Макрона в Україну.
    Ми знаємо наперед, що він нам скаже: я вам приніс мир, віддайте путіну те, те і те...
  • Nick Antos
    Этот лягушатник тоже на мокшанские болота сначала поедет визит согласовывать?
  • Garry Grant
    Меркельша "умыла руки",остался геронтофил-подкаблучник. Приедет-будет здесь мычать своё "жюнюсвипа,росиякарашё". Пшел он..
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