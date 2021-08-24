Глава МЗС Франції підтвердив намір Макрона здійснити візит до України, - Кулеба
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Президент Франції Емманюель Макрон прилетить до України з візитом. Міністр МЗС країни Жан-Ів Ле Дріан підтвердив відповідну інформацію.
Про це сьогодні під час пресконференції заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Міністр Ле Дріан підтвердив намір президента Макрона здійснити візит, який стане символічним та знаковим для наших двосторонніх відносин", - зазначив Кулеба.
Україна зі свого боку чекає на новий етап співробітництва з Францією.