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Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України

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Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України
Верховна Рада на позачерговій сесії прийняла за основу в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 257 народних депутатів.

Перед цим народний депутат "Європейської Солідарності" Микола Княжицький заявив, що його фракція не братиме участі в голосуванні.

Після ухвалення в першому читанні законопроєкту спікер Дмитро Разумков закрив позачергову сесію ВРУ.

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Топ коментарі

  • Іван5
    Скоти зелені. Таке свято зіпсували.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    та они там сейчас такие жизнерадостно-восторженные (наверное и по дополнительному праздничному конвертику получили) шо им сейчас подсунь акт о капитуляции - они б и не задумываясь натыцнули б....хоть в первом чтении хоть совсем без прочтения ))))
  • Елена Далийчук eb880c6c
    УРОДИ!
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