Україна готова до проведення зустрічі глав МЗС у "нормандському форматі", - Кулеба

Україна готова до проведення зустрічей глав МЗС країн "нормандського формату" (Україна, Франція, Німеччина, РФ) і сподівається на конструктивний підхід РФ у цьому питанні.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з міністром Європи і закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріану (Jean-Yves Le Drian) у вівторок у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зусилля Нормандського формату мають бути ще більш ефективними. І ми з міністром Ле Дріану єдині в спільній думці, що Нормандський формат має працювати, і ми чекаємо від нього більшої динаміки. Ми розуміємо, що насамперед це залежить від позиції Росії, і я хочу скористатися цією можливістю і підтвердити, що ми готові до зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі. Сподіваюся, що наш російський колега, міністр Лавров також конструктивно і сумлінно підійде до проведення цієї зустрічі", - сказав Кулеба.

Глава українського зовнішньополітичного відомства також нагадав, що Україна працюватиме над організацією саміту "нормандського формату" "для підготовки і ухвалення необхідних рішень".

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