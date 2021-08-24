Железняк сподівається, що в існуючому вигляді законопроєкт про Великий Державний Герб ухвалено не буде

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк сподівається, що найближчим часом законопроєкт про Великий Державний Герб України в нинішньому вигляді не буде проголосований у цілому.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я нагадаю, що для ухвалення цього законопроєкту в цілому необхідно 300 голосів - конституційна більшість. Я сподіваюся, що найближчим часом у тому вигляді, в якому він зараз є, він не буде ухвалений", - зазначив нардеп.

Відповідаючи на питання, що буде, якщо все-таки знайдеться необхідних 300 голосів "за", Железняк зазначив, що Україна матиме додатковий державний символ.

"Але буде виникати питання, який із Гербів використовувати. Наприклад, зараз монет хоч і мало в побуті, але все ж, який символ має бути на монетах. Це ж стосується і роботи державних органів, військовослужбовців тощо", - додав він.

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