Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press

Рух "Талібан" вважає неприпустимим продовжувати терміни евакуації іноземців через аеропорт Кабула, яка має завершитися 31 серпня.

Про це агентству Associated Press (AP) заявив представник талібів Забіхулла Муджахід, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Представник "Талібану" Забіхулла Муджахід сказав, що його угруповання не прийме якогось продовження терміну закінчення (евакуації. - Ред.)", - передає агентство.

Він зазначив, що для вивезення іноземців з Афганістану до 31 серпня ще достатньо часу.

За його словами, життя в країні повертається в нормальне русло, однак хаос в аеропорту залишається проблемою для влади.

Муджахід також сказав, що не обізнаний про зустріч у Кабулі глави ЦРУ Вільяма Бернса з лідером руху "Талібан" Абдулом Гані Барадаром, про що раніше повідомляли західні ЗМІ. Однак, уточнює AP, він не спростовував можливості цієї зустрічі.

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Як раніше повідомляла газета The Times, британський прем'єр Борис Джонсон на екстреному саміті G7 у вівторок має намір звернутися до президента США Джо Байдена з проханням про перенесення на пізніший термін завершення виведення американських військ з Афганістану. Однак Байден на брифінгу в неділю заявив, що сподівається, що відкладати не доведеться, й операція завершиться 31 серпня.