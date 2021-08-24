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Від початку доби 1 порушення режиму "тиші". Безпілотник найманців РФ перетнув лінію розмежування, - штаб ООС

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Від початку доби 1 порушення режиму "тиші". Безпілотник найманців РФ перетнув лінію розмежування, - штаб ООС
Від початку поточної доби, 24 серпня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Наголошується, що на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Про факт порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційних механізм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, окупанти чотири рази порушували режим тиші, - штаб ООС

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Топ коментарі

  • Валерия Ларченко b661826f
    Словили уже зерыгоублюдка )
  • Andy Jumeirach
    зебобики успешно утрачивают жалкие проценты своего рейтинга
  • Дорогой Я
    Надеюсь. Надо было еще в 2019 утрачивать...
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