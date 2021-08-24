Від початку доби 1 порушення режиму "тиші". Безпілотник найманців РФ перетнув лінію розмежування, - штаб ООС
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Від початку поточної доби, 24 серпня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Наголошується, що на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Про факт порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційних механізм.