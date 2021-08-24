Порошенка облили зеленкою в центрі Києва. Нападника затримано, - Нацполіція

Сьогодні, 24 серпня, в центрі Києва лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка облили зеленкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео, на якому Порошенко із забрудненим зеленкою обличчям звертається до правоохоронців, моментально поширилося в соціальних мережах.

Як зазначив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук політтехнолог Тарас Березовець, це сталося в момент покладання квітів біля пам'ятного знака Героям Небесної Сотні.

За його словами, людину, яка облила Порошенка зеленкою, затримано.

Цю інформацію "Інтерфакс-Україна" підтвердили також у департаменті комунікацій Нацполіції України.

За інформацією правоохоронців, особа нападника встановлюється.

Зазначається, що Порошенко перебуває у відділенні поліції.

У пресслужбі "Європейської Солідарності" щодо цього інциденту заявили: "Провокатор від Зеленського кинув зеленкою в лідера опозиції Петра Порошенка. Інцидент стався під час вшанування разом із сім'єю загиблого морпіха Ярослава Журавля Героїв Небесної Сотні. Російські і провладні телеграм-канали повідомили про це відразу - буквально через хвилину після того, як це сталося. Зафіксоване нами відео свідчить, що поліція повела провокатора на вулицю Банкову і там сховала".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності