Україна зробила все для виконання домовленостей. Допоки немає прогресу у врегулюванні на Донбасі, тиск на РФ має тривати, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главою МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріану, який прибув до Києва для участі в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі, де зберігаються вкрай високі ризики, а також про кроки, які здійснила Україна на виконання домовленостей, досягнутих під час останнього саміту в Нормандському форматі у грудні 2019 року.

"Ми зробили все від нас залежне для виконання досягнутих домовленостей", – сказав президент України.

Він наголосив, що допоки немає прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі, тиск на Росію має тривати.

Глава держави подякував Франції за участь у інавгураційному Саміті Кримської платформи 23 серпня.

"Розраховуємо, що ваша держава й надалі долучатиметься до роботи цієї ключової для нас ініціативи", – зазначив Зеленський.

"Президент України обговорив з міністром у справах Європи та закордонних справах Франції актуальні питання двосторонньої співпраці. Співрозмовники торкнулися подальшої реалізації підписаних та ратифікованих нещодавно українсько-французьких міжурядових угод, а також інших перспективних проектів співпраці, зокрема у транспортній галузі", - підкреслюють в ОПУ.

Зеленський висловив сподівання, що всі актуальні питання будуть обговорені під час планованого візиту в Україну Президента Франції Еммануеля Макрона.