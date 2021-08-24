Україна зробила все для виконання домовленостей. Допоки немає прогресу у врегулюванні на Донбасі, тиск на РФ має тривати, - Зеленський
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава держави поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі, де зберігаються вкрай високі ризики, а також про кроки, які здійснила Україна на виконання домовленостей, досягнутих під час останнього саміту в Нормандському форматі у грудні 2019 року.
"Ми зробили все від нас залежне для виконання досягнутих домовленостей", – сказав президент України.
Він наголосив, що допоки немає прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі, тиск на Росію має тривати.
Глава держави подякував Франції за участь у інавгураційному Саміті Кримської платформи 23 серпня.
"Розраховуємо, що ваша держава й надалі долучатиметься до роботи цієї ключової для нас ініціативи", – зазначив Зеленський.
"Президент України обговорив з міністром у справах Європи та закордонних справах Франції актуальні питання двосторонньої співпраці. Співрозмовники торкнулися подальшої реалізації підписаних та ратифікованих нещодавно українсько-французьких міжурядових угод, а також інших перспективних проектів співпраці, зокрема у транспортній галузі", - підкреслюють в ОПУ.
Зеленський висловив сподівання, що всі актуальні питання будуть обговорені під час планованого візиту в Україну Президента Франції Еммануеля Макрона.