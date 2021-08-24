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Зеленкою Порошенка облив 22-річний уродженець Чернігівщини, - поліція

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Зеленкою Порошенка облив 22-річний уродженець Чернігівщини, - поліція
Правоохоронці встановили особу чоловіка, який хлюпнув зеленку в обличчя п'ятого президента України Петру Порошенко.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області 1999 року народження. Зараз із ним проводяться першочергові слідчі дії", - сказано в повідомленні.

Дії зловмисника кваліфіковано як хуліганство. Йому загрожує до п'яти років обмеження волі.

Як повідомлялося, у вівторок у центрі Києва невідомий облив зеленкою Порошенка. Правоохоронці затримали порушника і доставили в Печерське управління поліції.

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Топ коментарі

  • Fizko Kyiv
    бо 22-річний зебіл і йому також Порошенко в штани насрав .........
  • Имярек
    Тобто дегенерат, якому, коли розпочалась війна, було 15 років, облив зеленкою людину, що майже з нуля створила армію, яка не дозволила кацапам вбити того дегенерата. Логічно...
  • Влад Воланд
    За 100$ клоун нанятый.
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