Зеленкою Порошенка облив 22-річний уродженець Чернігівщини, - поліція

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який хлюпнув зеленку в обличчя п'ятого президента України Петру Порошенко.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області 1999 року народження. Зараз із ним проводяться першочергові слідчі дії", - сказано в повідомленні.

Дії зловмисника кваліфіковано як хуліганство. Йому загрожує до п'яти років обмеження волі.

Як повідомлялося, у вівторок у центрі Києва невідомий облив зеленкою Порошенка. Правоохоронці затримали порушника і доставили в Печерське управління поліції.