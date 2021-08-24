Зеленкою Порошенка облив 22-річний уродженець Чернігівщини, - поліція
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Правоохоронці встановили особу чоловіка, який хлюпнув зеленку в обличчя п'ятого президента України Петру Порошенко.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області 1999 року народження. Зараз із ним проводяться першочергові слідчі дії", - сказано в повідомленні.
Дії зловмисника кваліфіковано як хуліганство. Йому загрожує до п'яти років обмеження волі.
Як повідомлялося, у вівторок у центрі Києва невідомий облив зеленкою Порошенка. Правоохоронці затримали порушника і доставили в Печерське управління поліції.