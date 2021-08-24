Близько 100 тис. осіб взяли участь у київських заходах до Дня Незалежності, - поліція
Про це повідомили в Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.
"Наймасштабніші заходи з нагоди Дня Незалежності пройшли в Києві. У них взяли участь близько 100 тис. осіб. Відбулися і заявлені марші захисників і патріотів України за участю більше 10 тис. осіб. Безпеку громадян забезпечували близько 10 тис. правоохоронців - це співробітники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії", - повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.
Також для охорони громадського порядку залучили підрозділи поліції діалогу, кінологів, вибухотехніків. Крім того, правоохоронці контролювали дотримання правил дорожнього руху на дорогах населених пунктів.
Зазначається, що в Києві упродовж дня було зафіксовано кілька порушень громадського порядку, однак правоохоронці оперативно на них відреагували.