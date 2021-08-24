Близько 100 тис. осіб взяли участь у київських заходах до Дня Незалежності, - поліція

По всій Україні 24 серпня відбулося майже 400 масових заходів на честь Дня Незалежності, участь у них тільки в Києві взяли близько 100 тис. осіб.

Про це повідомили в Національній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Наймасштабніші заходи з нагоди Дня Незалежності пройшли в Києві. У них взяли участь близько 100 тис. осіб. Відбулися і заявлені марші захисників і патріотів України за участю більше 10 тис. осіб. Безпеку громадян забезпечували близько 10 тис. правоохоронців - це співробітники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії", - повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

Також для охорони громадського порядку залучили підрозділи поліції діалогу, кінологів, вибухотехніків. Крім того, правоохоронці контролювали дотримання правил дорожнього руху на дорогах населених пунктів.

Зазначається, що в Києві упродовж дня було зафіксовано кілька порушень громадського порядку, однак правоохоронці оперативно на них відреагували.

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