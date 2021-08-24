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Близько 100 тис. осіб взяли участь у київських заходах до Дня Незалежності, - поліція

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Близько 100 тис. осіб взяли участь у київських заходах до Дня Незалежності, - поліція
По всій Україні 24 серпня відбулося майже 400 масових заходів на честь Дня Незалежності, участь у них тільки в Києві взяли близько 100 тис. осіб.

Про це повідомили в Національній поліції,  інформує Цензор.НЕТ.

"Наймасштабніші заходи з нагоди Дня Незалежності пройшли в Києві. У них взяли участь близько 100 тис. осіб. Відбулися і заявлені марші захисників і патріотів України за участю більше 10 тис. осіб. Безпеку громадян забезпечували близько 10 тис. правоохоронців - це співробітники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії", - повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

Також для охорони громадського порядку залучили підрозділи поліції діалогу, кінологів, вибухотехніків. Крім того, правоохоронці контролювали дотримання правил дорожнього руху на дорогах населених пунктів.

Зазначається, що в Києві упродовж дня було зафіксовано кілька порушень громадського порядку, однак правоохоронці оперативно на них відреагували.

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Топ коментарі

  • Myko
    "Состоялись и заявленные марши защитников и патриотов Украины при участии более 10 тыс. человек".

    Поліція рахувала по-єврейськи. Насправді самих учасників маршу було 50 тисяч. І майже така кількість людей вітала їх по всьому маршруту: бульвар Шевченка, Хрещатик, Майдан Незалежності. На Марш захисників і патріотів вийшло 100 тисяч!!!
  • Ksenia VB
    Достатньо подивитись скільки і кого було.
  • Vlad Ivory
    Зеленським. Ви, як і він не чули про резолюцію ООН.
    Ну то таке. Зеленка не лише засліплює, але і вуха, мабуть, затуляє.
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