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Таліби призначають в Афганістані нових членів уряду

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Таліби призначають в Афганістані нових членів уряду
Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, призначив декількох виконуючих обов'язки вищих чиновників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Так, у понеділок, 23 серпня, таліби призначили муллу Абдулкахара, відомого як Хаджі Мухаммед Едріс, в.о. голави центрального банку Афганістану, а Гемат Ахундзада став в.о. міністра освіти.

Крім того, рух призначив своїх представників на посаду міністра освіти і губернатора столиці міста Кабул.

Таліби пообіцяли незабаром сформувати "інклюзивний" уряд, в якому не буде місця корупції.

Читайте також: Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press

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Топ коментарі

  • Вася Быколог
    Возьмите туда нашего Кловуна. Он вас научит как страной управлять.
  • Олег Васильевич 44790e6c
    Арахамия и ещё несколько подобных?😁😁😁😁
  • Андрій Васильович
    мулла - глава центробанка? это как епифания назначить главой нацбанка. весело у них там
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