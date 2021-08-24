Таліби призначають в Афганістані нових членів уряду

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, призначив декількох виконуючих обов'язки вищих чиновників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Так, у понеділок, 23 серпня, таліби призначили муллу Абдулкахара, відомого як Хаджі Мухаммед Едріс, в.о. голави центрального банку Афганістану, а Гемат Ахундзада став в.о. міністра освіти.

Крім того, рух призначив своїх представників на посаду міністра освіти і губернатора столиці міста Кабул.

Таліби пообіцяли незабаром сформувати "інклюзивний" уряд, в якому не буде місця корупції.

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